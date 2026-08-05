Κριάρι τραυμάτισε σοβαρά ηλικιωμένη στον Αγιο Βησσαρίωνα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένα σοβαρό και ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα του Δήμου Πύλης, με θύμα μια 75χρονη γυναίκα η οποία δέχθηκε σφοδρή επίθεση από κριάρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζώο επιτέθηκε με μεγάλη ορμή στην ηλικιωμένη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καταφέρνοντάς της αλλεπάλληλα χτυπήματα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Πύλης, όπου οι εφημερεύοντες ιατροί προχώρησαν στις πρώτες βοήθειες και διαπίστωσαν ότι φέρει πολλαπλές κακώσεις σε όλο της το σώμα.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της και για την αποφυγή εσωτερικών αιμοραγιών ή άλλων επιπλοκών, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Εκεί υποβάλλεται σε εξειδικευμένο ιατρικό έλεγχο και πλήρη απεικονιστικό έλεγχο, προκειμένου να εκτιμηθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων της και να λάβει την απαραίτητη θεραπευτική φροντίδα.

pylinews.gr