Κουρέτας: Να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Γαλλίας για να σωθούν τα πρόβατα της Θεσσαλίας

Να προκριθεί το μοντέλο της Γαλλίας για να σωθούν τα πρόβατα της Θεσσαλίας από τη νόσο της ευλογιάς αναφέρει σε ανάρτησή του, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Κάνει λόγο για “επιθετικό εμβολιασμό σε 50-80.000 πρόβατα γύρω από τις θετικές εκτροφές σε διάστημα δύο εβδομάδων.”

Η ανάρτησή του:

“Σύμφωνα με το μοντέλο της Γαλλίας που έκανε επιθετικό εμβολιασμό για την οζώδη δερματίτιδα στα βοοειδή μετά από δύο μήνες είχαν σχεδόν μηδέν κρούσματα. Εάν είχαμε ζητήσει μέσω του υπουργείου εμβόλια για την ευλογιά στη Θεσσαλία πχ θα εμβολιάζαμε περίπου 50-80.000 πρόβατα γύρω από τις θετικές εκτροφές σε διάστημα δύο εβδομάδων. Όχι καθολικός εμβολιασμός. Δεν λέμε αυτό. Τα πρόβατα που δίνουν γάλα για φέτα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία είναι περίπου 1.3 εκατομμύρια. Άρα εάν πραγματικά θέλουμε την προστασία του ζωικού κεφαλαίου ας μιμηθούμε τη Γαλλία χθες και το γάλα που μαζεύουμε από τα 50.000 πρόβατα να γίνει άλλο τυρί . Όχι φέτα. Προτιμούμε αυτό η τον κίνδυνο να μην μείνει πρόβατο ζωντανό . Ας πάρει κάποιος την πρωτοβουλία από την κυβέρνηση. Και ας προχωρήσει στην σωτηρία των προβάτων”.