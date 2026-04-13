Κουρέτας: «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» στα Τρίκαλα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί ένα νέο, σύγχρονο «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» στα Τρίκαλα, με πρόβλεψη και για διανυκτέρευση και η πορεία ολοκλήρωσης του έργου απασχόλησε τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Τρικάλων «Ελπίδα».

Αναλύθηκε διεξοδικά η πορεία του έργου και ο κ. Κουρέτας, επισήμανε ότι, «η κατασκευή του νέου Κέντρου Διημέρευσης και Φροντίδας αποτελεί ένα έργο υψηλής προτεραιότητας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το οποίο και χρηματοδοτεί. Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στην κοινωνική φροντίδα, που θα προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στήριξης στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και τις οικογένειές τους. Συνεχίζουμε με συνέπεια και συνεργασία, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία το συντομότερο δυνατόν. Θα σταθούμε σταθερά δίπλα στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και τις οικογένειές τους. Μέσα από συνεργασία και διάλογο, προχωρούμε σε λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας», τόνισε.

Από τον Σύλλογο ζητήθηκε στήριξη και στο αίτημα που έχει υποβληθεί στην 5η ΥΠΕ για οδοντιατρική κάλυψη των ΑμεΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Πρόκειται για πάγιο αίτημα του Συλλόγου, καθώς συνδέεται άμεσα με την υγεία, την αξιοπρεπή διαβίωση και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους, αναγκάζονται να μεταβούν σε οδοντιατρικές μονάδες μακριά από τον τόπο διαμονής τους, προκειμένου να λάβουν την εξειδικευμένη οδοντιατρική φροντίδα που ενδείκνυται στην περίπτωσή τους.

Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ίδια τη ζωή των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αυτισμό, νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση και άλλες βαριές και πολλαπλές αναπηρίες εξαιτίας των σοβαρών δυσκολίων που συχνά αντιμετωπίζουν στην κίνηση, τη μάσηση και την κατάποση.

Ο Περιφερειάρχης απάντησε πως η υποστήριξη στο αίτημα είναι δεδομένη και ισχυρή.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Ρίζος, ευχαρίστησε θερμά για την ουσιαστική ενημέρωση και τη διάθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για συνεργασία.

«Λάβαμε τις απαντήσεις που χρειαζόμασταν και εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι, πάνω απ’ όλα, μας άκουσε ο Περιφερειάρχης με προσοχή. Η στάση αυτή μας δίνει τη βεβαιότητα ότι υπάρχει η πρόθεση για συνεργασία και για την επίλυση όλων των ζητημάτων που απασχολούν τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και τις οικογένειές τους», υπογράμμισε.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Βαγγέλης Αποστόλου, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας κ. Ανδριάνα Κομήτσα και οι σύμβουλοι του Περιφερειάρχη κ.κ. Χρήστος Αναστασόπουλος και Θάνος Τσιώρας.

Εκ μέρους του Συλλόγου συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Ρίζος, η Αντιπρόεδρος κ. Γεωργία Κυριάκου, η Γραμματέας κ. Κασσιανή Γερομίχου και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων κ. Κωνσταντίνα Κύρμπα.