Κουρέτας και Πολιτική Προστασία εκτίμησαν την κατάσταση στα Μ. Καλύβια – Δεν κινδυνεύει το χωριό

Στα Μεγάλα Καλύβια βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.) για να εκτιμήσει την κατάσταση καθώς νωρίτερα το ανάχωμα στη Μαγούλα υπέστη ρήξη, προκαλώντας τη διοχέτευση υδάτων σε αγροτικές εκτάσεις της περιοχής των Μεγάλων Καλυβίων.

Ωστόσο το χωριό δεν κινδυνεύει, ούτε κάποιος οικισμός τριγύρω. Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων Δημήτρης Παπαγεωργίου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για κατοικημένες περιοχές, επισημαίνοντας πάντως ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. «Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς. Είμαστε σε ετοιμότητα και σε επαγρύπνηση μέχρι να κοπάσει το φαινόμενο», πρόσθεσε.

Στη σύσκεψη του ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π στα Μεγάλα Καλύβια παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, καθώς και εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Ε.Π. trikalaenimerosi.gr