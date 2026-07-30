Κουρέτας για φωτοβολταϊκό στο Διαλεκτό: Ένα «πράσινο» έργο με πολλαπλά οφέλη στα Τρίκαλα

Με γνώμονα την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ορίζει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, στο πλαίσιο της προτεραιοποίησης και της στρατηγικής για την πράσινη μετάβαση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί ένα σημαντικό έργο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στο δήμο Τρικκαίων.

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,6 MW στο Διαλεκτό Τρικάλων, με συνολικό προϋπολογισμό 4.554.911,20 ευρώ, που εντάχθηκε στο «Θεσσαλία 2021-27» και στην προτεραιότητα «Περιβάλλον και ανθεκτικότητα» και αποσκοπεί στην παραγωγή καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ, μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα και τα λειτουργικά κόστη της ΔΕΥΑ Τρικάλων που σχετίζονται με την παροχή πόσιμου ύδατος και επεξεργασία λυμάτων.

O φωτοβολταϊκός σταθμός θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια με χρήση φωτοβολταϊκών γεννητριών, η οποία θα διατίθεται προς εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό στο Διαχειριστή του συστήματος, μέσω της διασύνδεσης του στο δίκτυο μεταφοράς μέσης τάσης.

Τα οφέλη που προκύπτουν είναι ο μηδενισμός του ενεργειακού κόστους και ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός που επιτρέπει στη ΔΕΥΑΤ να παράγει ρεύμα σε ένα κεντρικό σημείο και να το «πιστώνει» σε δεκάδες άλλες εγκαταστάσεις της.

Δημ. Κουρέτας

Αναφερόμενος στο μεγάλο έργο στο Διαλεκτό Τρικάλων, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τόνισε μεταξύ άλλων: «Στόχος της στρατηγικής της Περιφέρειας για την πράσινη μετάβαση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, μέσω του προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», είναι η παραγωγή καθαρής ενέργειας που θα συμψηφίζεται απευθείας με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Και το εν λόγω έργο, εντάσσεται στη στρατηγική αυτή και έχει πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες της περιοχής. Η καθαρή ενέργεια που θα παραχθεί έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη ενεργειακή αυτονόμηση της επιχείρησης ύδρευσης, με ταυτόχρονη άμεση οικονομική ελάφρυνση των κατοίκων της τοπικής κοινότητας.

Χ. Καλλιάρας

Από την πλευρά του, ο Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΥΑΤ Χάρης Καλλιάρας μίλησε για «την καλή συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ένταξη στο ΠΕΠ Θεσσαλίας το έργο με τεράστιο περιβαλλοντικό όφελος. Παράλληλα, έχει οικονομικό αντίκτυπο, καθώς θα εξοικονομηθούν πόροι οι οποίοι θα κατευθυνθούν στους ίδιους τους πολίτες, σε έργα αλλά και στους λογαριασμούς ενέργειας».

Το έργο

Το έργο, υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, σε σχετική πρόσκληση της υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος “Θεσσαλία 2021-2027” και τον Ιούλιο του 2026, δόθηκε το «πράσινο φως» από την Περιφέρεια. Επόμενη διαδικασία είναι η δημοπράτηση του έργου.

Η έκταση που παραχωρήθηκε για τη δημιουργία του πάρκου ανήκει στην τοπική κοινωνία και εξ αυτού συμφωνήθηκε σημαντικό πακέτο ανταποδοτικών οφελών, όπως: Οι κάτοικοι της κοινότητας Διαλεκτού θα δουν μείωση έως και 50% στους λογαριασμούς ύδρευσης, καθώς το χωριό θα επωφεληθεί άμεσα από τη δωρεάν ενέργεια της άντλησης. Μέρος του προϋπολογισμού ή των πόρων του Δήμου θα κατευθυνθεί σε έργα οδοποιίας και ανάπλασης γύρω από την περιοχή του έργου. Η σύνδεση του πάρκου με τον ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί την αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου στην περιοχή, γεγονός που βελτιώνει τη σταθερότητα της ηλεκτροδότησης για όλο το χωριό.

Παραδοτέο της πράξης θα είναι η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού(Φ/Β) σταθμού ισχύος 4,6 MWp, που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

– Φ/Β πλαίσια συνολικής ισχύος 4,6MW

– Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων

– Αντιστροφείς ισχύος (inverters) DC/AC

– Συστήματα Υποσταθμών

– Ηλεκτρολογικό υλικό για την πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού

– Περιφερειακό Εξοπλισμό και SCADA Φ/Β Σταθμού

– Περίφραξη – Πόρτες Εισόδου- Περιμετρικό φωτισμό

– Φυτεύσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Φ/Β σταθμού, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη.