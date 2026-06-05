Κουρέτας από Βαλτινό: Στα πλάνα της Περιφέρειας η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Λύκειο

Την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο χώρο του Λυκείου Βαλτινού, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες περίπου 200 μαθητών του Λυκείου και του Γυμνασίου της περιοχής, εξέτασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά την επίσκεψή του στην Τρικαλινή Κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον προαύλιο χώρο του σχολείου και εξετάστηκαν πιθανά σημεία εγκατάστασης της νέας αθλητικής υποδομής. Ο Περιφερειάρχης πρότεινε ως άμεσα υλοποιήσιμη λύση την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου «μπαλόνι», επιφάνειας περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες άθλησης των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Δημήτρης Κουρέτας επισήμανε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου, μόλις ολοκληρωθεί η απαραίτητη τεχνική αξιολόγηση από τις υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εξασφαλιστεί από τον Δήμο η απαιτούμενη πολεοδομική αδειοδότηση.

«Η ενίσχυση των σχολικών και αθλητικών υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στόχος μας είναι όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως περιοχής, να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την άθληση», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δια Βίου Μάθησης Θανάσης Ξάφος, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Αριστείδης Κολιός, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δημήτρης Δαλαμάγκας και ο ειδικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη Βασίλης Έξαρχος.

Τον Περιφερειάρχη υποδέχθηκαν ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Τρικκαίων Γιώργος Ηλιάδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι ΛώρενςΤασσοπούλου, Αντώνιος Λάππας και Παρασκευή Βότσιου, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βαλτινού Βάιος Τσιγάρας και ο διευθυντής του Λυκείου Βαλτινού Άρης Μυλωνάς.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με κοινή διαπίστωση ότι η δημιουργία του κλειστού γυμναστηρίου θα αποτελέσει μια σημαντική αναβάθμιση για τη σχολική κοινότητα και συνολικά για το Βαλτινό.