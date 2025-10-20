Κουρέτας: Έχουμε πράσινο φως από Βρυξέλλες για εμβολιασμούς προβάτων

Νέα δεδομένα στον πόλεμο κατά της ευλογιάς που ταλανίζει την κτηνοτροφία της Θεσσαλίας για περισσότερο από έναν χρόνο.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ανακοίνωσε σήμερα μιλώντας για το θέμα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρουσία των κτηνοτρόφων, πως “η Κομισιόν προτίθεται να ξεκινήσει εμβολιαστικό πρόγραμμα αρκεί να το ζητήσει η Ελλάδα”.

“Το εμβόλιο μόλις μας ενημέρωσαν πως είναι πολύ πιο αποτελεσματικό απ’ όσο μας είχαν ενημερώσει παλαιότερα”, είπε ο περιφερειάρχης για να προσθέσει ότι “η Κομισιόν προτίθεται να ξεκινήσει εμβολιαστικό πρόγραμμα αρκεί να το ζητήσει η Ελλάδα. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Στη Θεσσαλία θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να τρέξει το πρόγραμμα.

Διευκρίνησε ακόμη ότι δεν θα θανατώνεται όλο το κοπάδι, αλλά μόνο τα ζώα που είναι θετικά στη νόσο. Είπε ακόμη: “είχα διαφορετική ενημέρωση. Τώρα με τα νέα στοιχεία προτείνω να πράξουμε με αυτό τον τρόπο. Έχω ενημερώσει το υπουργείο. Η πρόταση γίνεται προς το υπουργείο και αν δεν έχει αποτέλεσμα, θα ζητήσουμε να δούμε και τον πρωθυπουργό. “Στα τέλη Μαΐου μας συνέστησε να κάνουμε εμβολιαστικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην Ελλάδα. Αυτό εγώ δεν το γνώριζα. Μιλάω με τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχω πάντα”.

Το κλίμα στην αίθουσα άλλαξε άρδην.

Από την πλευρά των κτηνοτρόφων ο κ. Γ. Μπαλούκας, πήρε τον λόγο:

“Η ανάληψη της αποτυχίας του υπουργείου είναι μια γενναία πράξη. Να πάρει επιτέλους αυτή την απόφαση. Η νόσος δεν διαχειρίστηκε σωστά και δεν υπήρξε η στήριξη να νικήσουμε αυτόν τον πόλεμο. Άφησαν εμάς τους κτηνοτρόφους να εκριζωσουμε έναν αόρατο εχθρό. Δυστυχώς το μοναδικό αποτέλεσμα που έχουμε είναι θανατωμένα ζώα και οικογένειες που δεν έχουν εισόδημα. Να μη θανατωθεί κανένα άλλο κοπάδι“. “Συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη, θα σας γράψει η ιστορία γι’ αυτή σας την πρωτοβουλία. Τα συμφέροντά μας είναι αντίθετα με των τυροκόμων, οι ίδιοι δεν ήθελαν το εμβόλιο”.

