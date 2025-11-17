Κοσμοσυρροή για τον Κριμιζή – Ο επιφανής επιστήμονας καθήλωσε το Τρικαλινό κοινό

Μια μοναδική ευκαιρία να συναντήσει έναν από τους σπουδαιότερους Έλληνες επιστήμονες της εποχής μας και να συμμετάσχει σε μια συναρπαστική συζήτηση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο των επιστημών του διαστήματος και της διαστημικής τεχνολογίας, είχε το βράδυ της Κυριακής το πολυπληθές κοινό που βρέθηκε στο κτήριο Παπαστεριάδη.

Ο λόγος για τον διεθνώς καταξιωμένο Έλληνα επιστήμονα κ. Σταμάτιο Μ. Κριμιζή, Επικεφαλής Ερευνητή των αποστολών Voyager 1 & 2 / NASA, Επόπτη του Κέντρου Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας της Ακαδημίας Αθηνών και Ομότιμο Διευθυντή Διαστημικών Προγραμμάτων του Johns Hopkins University (Η.Π.Α.), που έδωσε μια ξεχωριστή ομιλία με θέμα: «Εξερεύνηση σε αχαρτογράφητα νερά: Η 48χρονη Οδύσσεια των Voyagers στον Γαλαξία και το Parker Solar Probe που “άγγιξε” τον Ήλιο».

Η ομιλία του ταξίδεψε το κοινό από τα πρώτα βήματα της ανθρωπότητας στην «διαστημική εποχή» μέχρι τα σύγχρονα επιτεύγματα της NASA, φωτίζοντας την πορεία των εμβληματικών αποστολών Voyager, που εδώ και 48 χρόνια συνεχίζουν το ταξίδι τους πέρα από τα όρια του ηλιακού μας συστήματος, καθώς και την ιστορική αποστολή Parker Solar Probe, το πρώτο διαστημόπλοιο που έφτασε τόσο κοντά στον Ήλιο, αγγίζοντας κυριολεκτικά την εξωτερική του ατμόσφαιρα.

Ο κ. Κριμιζής ανέδειξε το πώς οι γνώσεις από τις αποστολές αυτές άλλαξαν ριζικά την κατανόησή μας για τον Ήλιο, το διαπλανητικό περιβάλλον και το μεσοαστρικό διάστημα, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη μελλοντική εξερεύνηση του διαστήματος.

Η εξαιρετική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό «SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία», στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας», που φέρνουν την επιστήμη κοντά στους πολίτες σε πόλεις και κωμοπόλεις της Θεσσαλίας.

