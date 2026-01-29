Κορυφώνονται οι συντεχνιακές πιέσεις για να μην διεξαχθεί στη Λάρισα η δίκη των Τεμπών

Μεγάλα δικηγορικά γραφεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, και μαζί τους κάποιοι από τους συγγενείς των θυμάτων, καταβάλλουν πλέον οργανωμένη προσπάθεια για να μην διεξαχθεί στη Λάρισα η μεγάλη δίκη των Τεμπών. Ήδη κατατέθηκε σχετικό αίτημα προς τον Άρειο Πάγο.

Το θέμα για την μεταφορά της δίκης στην Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη, άνοιξε για πρώτη φορά προ ημερών από την δικηγόρο Μαρία Χατζηκωνσταντίνου και την ακολούθησε λίγο καιρό αργότερα η Μαρία Καρυστιανού, η οποία μάλιστα είπε το αμίμητο ότι …δεν έχει εμπιστοσύνη στη Λάρισα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουν ήδη ολοκληρώσει την μετασκευή ενός χώρου του πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδριακό Κέντρο Γαιόπολις) με ότι απαιτείται για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της δίκης. Η νέα αίθουσα, η οποία στοίχισε 1,5 εκ. ευρώ, πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές τεχνολογίας και διαρύθμισης για την διευκόλυνση όλων των παραγόντων της μεγάλης δίκης η οποία πρόκειται να αρχίσει στις 23 Μαρτίου 2026.

Επιπλέον, ο εξωτερικός χώρος διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας όπως της έθεσε η Ελληνική αστυνομία.

Το αίτημα για μεταφορά της δίκης τέθηκε, σύμφωνα με το dikastiko.gr, στο Ζ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου και συζητήθηκε την 21η Ιανουαρίου. Η υπόθεση εκδικάστηκε με εισηγητή τον Αρεοπαγίτη Γεώργιο Μικρούδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του δικαστηρίου την αίτηση που υπέβαλαν οι οικογένειες των θυμάτων Μπόζο, Παπαϊωάννου και Κυριακίδη, οι οποίες εκπροσωπούνται από τη δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου.

Με το αίτημα συντάχθηκαν στη συνέχεια και οι συγγενείς Χριστόφορος Κωνσταντινίδης, Βαρβάρα Χαζηπαυλίδου, Γεώργιος Σταματιάδης, Τριανταφυλλιά Καρατζιά, Αντώνιος Ψαρόπουλος, Ιωάννης Παπάζογλου, Βασιλική Χατζηστρατή και Σοφία Ζιάκα.

Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι οι χώροι στο Γαιόπολις δεν επαρκούν, ότι η Λάρισα δεν έχει χώρους φιλοξενίας και ότι θα κουραστούν από τις μετακινήσεις διότι δεν υπάρχει…αεροδρόμιο.

Μα το ίδιο οδικό δίκτυο χρησιμοποιούν και κάτοικοι της επαρχίας για να μετακινηθούν προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για να κάνουν τις δουλειές τους…

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr