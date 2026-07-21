Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας στη Θεσσαλία – Στις υψηλότερες της χώρας οι χθεσινές θερμοκρασίες

Σε συνθήκες έντονης θερμικής καταπόνησης βρίσκεται η Θεσσαλία, καθώς μετά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν την Δευτέρα, σήμερα αναμένεται η κορύφωση του ισχυρού κύματος καύσωνα που επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες της χθεσινής ημέρας καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, κυρίως στις πεδινές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων, όπου η έντονη ηλιοφάνεια και η περιορισμένη ένταση των ανέμων συνέβαλαν στη διατήρηση της θερμότητας. ΝέαΛάρισας

Σήμερα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, ο καύσωνας αναμένεται να φτάσει στο αποκορύφωμά του, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία. Ιδιαίτερα επιβαρυντικές θα είναι και οι νυχτερινές ώρες, καθώς η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, δυσκολεύοντας την αποβολή της θερμότητας από τον ανθρώπινο οργανισμό.

Οι αρχές απευθύνουν συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, να καταναλώνουν άφθονα υγρά, να φορούν ελαφριά και ανοιχτόχρωμα ρούχα και να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας.

Την ίδια ώρα, αυξημένη παραμένει η ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την ξηρασία και τους ανέμους που αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες, δημιουργούν συνθήκες αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η σταδιακή αποκλιμάκωση του κύματος ζέστης θα ξεκινήσει από τα μέσα της εβδομάδας, ωστόσο μέχρι τότε η Θεσσαλία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, με θερμοκρασίες που συγκαταλέγονται στις υψηλότερες της χώρας.

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