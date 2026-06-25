Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ σε Ζάρκο, Φαρκαδόνα, Κεραμίδι για τις μεγάλες ζημιές της χαλαζόπτωσης σε καλλιέργειες

Μεγάλες είναι οι ζημιές από τη χθεσινή σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το Δήμο Φαρκαδόνας και το Δήμο Παλαμά. Σήμερα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέφτηκε τις πληγείσες περιοχές παρουσία και του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς τομέα Δημήτρη Τσέτσιλα, των δύο χωρικών αντιπεριφερειαρχών Χρύσας Ντιντή Τρικάλων και Κώστα Τέλιου Καρδίτσας, του δημάρχου Φαρκαδόνας Σπύρου Αγναντή και του προέδρου της τοπικής κοινότητας Ζάρκου Γιάννη Σδράλη.

Η εικόνα μια μέρα μετά την καταιγίδα είναι απογοητευτική για τους αγρότες καθώς έχουν πληγεί εκατοντάδες στρέμματα με βαμβάκι, καλαμπόκι, μηδική και κάποια δέντρα σε περιοχές όπως το Ζάρκο, η Φαρκαδόνα, το Κεραμίδι, ο Βλοχός, η Μεταμόρφωση και η Αστρίτσα. Το επίκεντρο βέβαια ήταν το Ζάρκο, ενώ στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Φαρκαδόνας και Παλαμά από το δυνατό άνεμο που συνόδευε το μπουρίνι, είχαμε και πτώσεις δέντρων και ζημιές σε ποιμνιοστάσια, αλλά και σε υποδομές.

Όπως ανέφερε ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Λάρισας Σπύρος Σπυρόπουλος οι αγρότες θα πρέπει σε συνεννόηση με τον τοπικό ανταποκριτή του Οργανισμού να κάνουν άμεσα αναγγελία των ζημιών ώστε να ξεκινήσει η εξατομίκευση ειδικά στα καλαμπόκια που βρίσκονταν στο στάδιο της ανθοφορίας και της γονιμοποίησης. Οι αγρότες της περιοχής είναι σε απόγνωση καθώς είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνονται μέσα σε λίγη ώρα από τη σφοδρή καταιγίδα.

thessaliatv.gr