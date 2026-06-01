Κλειστά σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος τα εμπορικά καταστήματα των Τρικάλων

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος τα εμπορικά καταστήματα των Τρικάλων. Η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί ως “εθιμική” αργία και το σύνολο των καταστημάτων σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα παραμείνουν κλειστά.

Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ενημέρωσε ότι με την ομόφωνα σύμφωνη γνώμη όλων των Εμπορικών Συλλόγων της Θεσσαλίας, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, του Αγίου Πνεύματος.

