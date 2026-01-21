Κλειστά τα σχολεία στους Δήμους Τρικκαίων, Μετεώρων και Πύλης

Aισθητή είναι η αλλαγή του καιρού από το πρωί της Τετάρτης με πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά των Τρικάλων, ενώ άρχισε να χιονίζει και μέσα στην πόλη.

Με αποφάσεις των Δήμων Τρικκαίων, Μετεώρων και Πύλης τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.

Επίσης στον Δήμο Τρικκαίων δεν θα λειτουργήσουν ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ.

Επίσης από το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων ανακοινώνεται ότι λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών δεν θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων από τις 9 πμ και για όλη την υπόλοιπη ημέρα.

Στο ορεινό οδικό δίκτυο του νομού μηχανήματα της Π.Ε. Τρικάλων βρίσκονται επί ποδός για τον καθαρισμό των δρόμων.

