«Κλείδωσε» ραντεβού Μητσοτάκη – αγροτών τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα, στις 13:00, έχει προγραμματιστεί η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για συμφωνία επί της αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί.

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε «Ναι, υπάρχει μία επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση την Δευτέρα στις 13:00 με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον όρο οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι να είναι και να παραμείνουν ανοιχτοί. Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία. Πρέπει αυτό να γίνει σε όλη του την έκταση, να συνεχιστεί, να παραμείνει και ναι, πρώτα ο Θεός, θα γίνει και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, η οποία όπως απεδείχθη μετά από πάρα πολλές ώρες εποικοδομητικής συζητήσης, μόνο καλά αποτελέσματα μόνο θετικά είχε να δώσει συνολικά για τον πρωτογενή τομέα».

Υπενθυμίζεται ότι το συντονιστικό των αγροτικών μπλόκων, το οποίο συνεδρίασε στον Παλαμά Καρδίτσας με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλη τη χώρα, αποφάσισε τη διεξαγωγή συνάντησης με τον πρωθυπουργό και την έναρξη διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς δρόμων και χωρίς συλλαλητήριο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αγρότες αποσύρθηκαν από το ενδεχόμενο κλεισίματος των δρόμων και από την κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ ή αγροτικά οχήματα, προτείνοντας εκπροσώπηση 25 ατόμων και 5 παρατηρητών, πρόταση που έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση.

