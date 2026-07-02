«Κιτρινόμαυρη» η πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα – Παρών στην υποδοχή του τροπαίου και ο Αεκτζής αστυνομικός διευθυντής

Στάση στα Τρίκαλα έκανε σήμερα το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, προσελκύοντας δεκάδες φίλους της ομάδας στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Από νωρίς το πρωί, φίλαθλοι όλων των ηλικιών σχημάτισαν ουρές προκειμένου να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο, δημιουργώντας μια έντονα κιτρινόμαυρη ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης. Η παρουσία των Ενωσιτών ήταν μαζική, με συνθήματα, σημαίες και έντονο παλμό που θύμισε… Νέα Φιλαδέλφεια.

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στην εκδήλωση ήταν και ο Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων, Θανάσης Καππάς, γνωστός για τα αισθήματά του προς την ΑΕΚ. Χωρίς να κρύβει την αγάπη του για την ομάδα, παρακολούθησε την εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας ότι για τον ίδιο η ΑΕΚ δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, αλλά μια ιδέα και ένα διαχρονικό συναίσθημα που συνοδεύει χιλιάδες φιλάθλους.

Γιώργος Δεληχάς, trikalaenimerosi.gr

foto trikkipress.gr