Κηδεύεται σήμερα η Τρικαλινή νηπιαγωγός Νικολέττα Χασάκογλου

Ένας πρόσχαρος άνθρωπος, μια αφοσιωμένη νηπιαγωγός που αγαπούσε το σχολείο, η Νικολέττα Χασάκογλου. Έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, αφού πάλεψε γενναία με τον καρκίνο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους και αφήνει ως παρακαταθήκες χαμόγελο και καλοσύνη.

Θα την αποχαιρετήσουμε σήμερα Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου.

Κ.Τ. trikalaenimerosi.gr



Το αγγελτήριο της κηδείας της αναφέρει:

Σε ηλικία 61 ετών έφυγε από τη ζωή η νηπιαγωγός Νικολέτα Στεφ. Χασάκογλου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 25 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Δημήτριος Κατσαρός

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος Κατσαρός και Βάσια Γκονιάρη, Ηρώ Κατσαρού

Η ΜΗΤΕΡΑ Σωτηρία Χασάκογλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Κυριακή 25 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ΦΛΟΓΑ΄΄

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».