Κατολίσθηση στο φράγμα της Μεσοχώρας – σε κίνδυνο τα έργα της ΔΕΗ

Ένα σοβαρό γεωλογικό φαινόμενο μεγάλης κλίμακας, λαμβάνει χώρα την Τετάρτη στο σημείο που βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Υδροηλεκτρικού Σταθμού στη Γλύστρα Μεσοχώρας, καθώς κατολισθαίνει ολόκληρη πλαγιά, παρασύροντας χώμα και μεγάλα βράχια, εγκυμονώντας μεγάλο κίνδυνο καταστροφής των βασικών εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, σε αυτό το σημείο.

Το φαινόμενο είναι ακόμη σε εξέλιξη, και από τις καταπτώσεις έχει κλείσει ο δρόμος προς την ΤΚ Γλύστρας. Ομάδα ανθρώπων της ΔΕΗ, βρίσκονται από χθες στο σημείο και με μισθωμένα μηχανήματα, επιχειρούν σε ό,τι κρίνεται απαραίτητο, για την αποφυγή μιας ενδεχόμενης καταστροφής.

Στο σημείο έσπευσαν το πρωί από τον Δήμο Πύλης οι αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας & Τεχνικών Έργων, πραγματοποιώντας αυτοψία, έτοιμοι να προβούν στις όποιες ενδεδειγμένες ενέργειες τους υποδειχθούν, διαθέτοντας μηχανήματα του δήμου.