Κατασβέστηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η πυρκαγιά που ξέσπασε σε βλάστηση στο Γενέσι

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Γενέσι Τρικάλων, σημαίνοντας τη λήξη του συναγερμού για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, σε συνδυασμό με τις συνεχείς ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα, απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς και οδήγησαν στη γρήγορη κατάσβεσή της, πριν αυτή λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία ολοκλήρωσαν το έργο τους μετά τις απαραίτητες ρίψεις, ενώ στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα της 10ης ΕΜΟΔΕ, πραγματοποιώντας ελέγχους για τον κίνδυνο τυχόν αναζωπυρώσεων.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Θοδωρής Καραΐσκος, ο δημοτικός σύμβουλος Σάκης Σκρέκας και ο αντιδήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος Ζαραμπούκας, παρακολουθώντας την εξέλιξη της επιχείρησης και συνδράμοντας στον συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η πυρκαγιά δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές, ενώ τα ακριβή αίτια εκδήλωσής της διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

trikalaenimerosi.gr (φωτο, trikalaidees.gr)