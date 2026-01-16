Καταδίκη γνωστού γιατρού του Πανεπιστημιακού για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Γνωστός χειρουργός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, καταδικάστηκε σήμερα, από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας, σε 10 μήνες φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Με βάση όσα παρατέθηκαν στην ακροαματική διαδικασία, το σφάλμα του γιατρού είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας ασθενής από καρκίνο.

Πρόκειται για 70χρονο Λαρισαίο ο οποίος διαγνώστηκε αρχικά με πέτρα στο αριστερό νεφρό. Ωστόσο η αξονική τομογραφία της ακτινολόγου – στην οποία τον έστειλε ο χειρουργός-, εντόπισε, πέρα από την πέτρα στο αριστερό νεφρό, «ύποπτα μορφώματα» στο δεξιό νεφρό.

Όμως, παρά το γεγονός ότι το κρίσιμο αυτό εύρημα καταγράφονταν στο πόρισμα της ακτινογραφίας, δεν ελήφθη υπόψη.

Μερικούς μήνες αργότερα αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για μεταστατικό καρκίνο, αιτία από την οποία ο ασθενής έχασε τη ζωή του.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr