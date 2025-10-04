Καταβούτας: Πιθανή η πεζοδρόμηση της οδού Αμαλίας μέχρι το τέλος του ’26

Είναι πολύ πιθανή η πεζοδρόμηση της οδού Αμαλίας μέχρι το τέλος του ’26, σχολίασε μιλώντας χθες στη Λέσχη 97,6 ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιώργος Καταβούτας:

«Θα φανεί στην πορεία τι θα γίνει μέχρι το τέλος του ’26 με τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά είναι πιθανό και μέχρι τότε να έχει πεζοδρομηθεί η οδός Αμαλίας.

Υπάρχει ως σκέψη, και αν όντως τοποθετήσουμε κυβόλιθους στην Αμαλίας, τότε τα καταστήματα θα έχουν εκεί τραπεζοκαθίσματα μπροστά στην είσοδο τους.

Αφορά το κομμάτι από τη διασταύρωση με την οδό Νέλσωνος και ως την κεντρική πλατεία, όπου θα γίνει ήπιας κυκλοφορίας με πλακόστρωση, όπως περίπου έγινε δηλαδή και στην 25ης Μαρτίου.

Αναφέρω την πρόθεση της δημοτικής αρχής, και απομένει να δούμε αν θα καταφέρουμε να βρούμε χρηματοδότηση και να το εντάξουμε κάπου το έργο.»