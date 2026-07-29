Τοπικά

Καρότσα φορτηγού βρήκε σε γέφυρα του Ε65 και έπεσε στο οδόστρωμα

Από τύχη δεν σημειώθηκε σοβαρό ατύχημα το απόγευμα της Δευτέρας (28/7) στην παλαιά Εθνική Οδό Τρικάλων – Λάρισας, όταν η καρότσα διερχόμενου φορτηγού αποκολλήθηκε ύστερα από πρόσκρουση σε γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου Ε65.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό κινούνταν στο σημείο όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, η καρότσα προσέκρουσε στη γέφυρα του Ε65, αποκολλήθηκε από το όχημα και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

trikalaenimerosi.gr (foto trikalaview.gr)

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