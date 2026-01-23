Καρυστιανού από Λάρισα: Ζητά να γίνει αλλού η δίκη για τα Τέμπη

Την αντίθεσή της με τη διεξαγωγή στη Λάρισα της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη εξέφρασε το πρωί της Παρασκευής η Μαρία Καρυστιανού, η οποία βρέθηκε στην πόλη με αφορμή τη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε πως θα ήταν προτιμότερο η δίκη να διεξαχθεί σε πόλη με ευκολότερη πρόσβαση, όπως μία που διαθέτει αεροδρόμιο, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στη Λάρισα.

Σε ερώτηση για το υπό διαμόρφωση πολιτικό της εγχείρημα, η ίδια ανέφερε ότι έχει προκληθεί έντονη συζήτηση λόγω φόβου, επισημαίνοντας πως πρόκειται ακόμη για πρόθεση δημιουργίας ενός κινήματος πολιτών. Όπως είπε, πριν καν παρουσιαστούν οι θέσεις του εγχειρήματος, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις.

Αναφορικά με την ιδεολογική του ταυτότητα, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα κίνημα που περιλαμβάνει πολίτες από διαφορετικούς πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να ενταχθεί σε μία συγκεκριμένη ιδεολογία, σημειώνοντας ότι οι θέσεις θα παρουσιαστούν αναλυτικά.

Τέλος, σχολιάζοντας το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, ανέφερε ότι εκεί οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και σωστά για τη διαφύλαξη των στοιχείων και τη διερεύνηση της υπόθεσης, σε αντίθεση –όπως είπε– με όσα συνέβησαν στην Ελλάδα, όπου από την πρώτη στιγμή υπήρξε συγκάλυψη.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, σήμερα η ελληνική Δικαιοσύνη ασχολείται με χαμένα βίντεο, τα οποία, κατά την άποψή της, εξαφανίστηκαν επειδή κατέγραφαν την αιτία της πυρόσφαιρας.

