Κανονικά στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη- Απορρίφθηκαν τα αιτήματα συγγενών

Την απόρριψη των αιτημάτων για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη αποφάσισε ο Αρειος Πάγος.

Με τα αιτήματα τους οκτώ συγγενείς θυμάτων ζητούσαν να επιλεγεί η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα για την διεξαγωγή της δίκης προκειμένου μεταξύ άλλων να διεξαχθεί ευκολότερα η διαδικασία, καθώς στις δύο πόλεις υπάρχει αεροδρόμιο.

Αρνητικός υπήρξε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας στο αίτημα αυτό, ενώ και το Ζ´ Ποινικό Τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου, που εξέτασε τα αιτήματα κατέληξε την απόρριψη τους.

Οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί από τη δικηγόρο Μαρία Χατζηκωνσταντίνου από τη Θεσσαλονίκη, η οποία εκπροσωπούσε οκτώ συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Σημειώνεται, πως ανάμεσα τους δεν βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού, η οποία σε πρόσφατη δήλωση της έξω από το δικαστικό μέγαρο της Λάρισας, είχε ξεκαθαρίσει πως «δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα».

Κατά συνέπεια η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη θα διεξαχθεί στη Λάρισα στις 23 Μαρτίου, όπως είχε αρχικά προσδιοριστεί.

Ποιοι θα βρεθούν στο εδώλιο

Κεντρικό πρόσωπο στο εδώλιο παραμένει ο 60χρονος σταθμάρχης Λάρισας, ο οποίος το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 φέρεται να οδήγησε την επιβατική αμαξοστοιχία στη λάθος γραμμή. Δίπλα του θα βρεθούν δύο ακόμη σταθμάρχες, κατηγορούμενοι για πρόωρη αποχώρηση από τη βάρδιά τους, καθώς και ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας του ΟΣΕ.

Η λίστα των κατηγορουμένων εκτείνεται πέρα από το ανθρώπινο λάθος του σταθμάρχη αγγίζοντας τις ευθύνες στελεχών και ιθυνόντων, που όφειλαν να μεριμνούν για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών είτε εκ της θέσεως τους είτε εκ των συμβατικών υποχρεώσεων τους.

Έντεκα στελέχη και προϊστάμενοι του ΟΣΕ κατηγορούνται για σοβαρές παραλείψεις που αφορούν την απουσία κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας, 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, μεταξύ των οποίων πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι της εταιρείας εμπλέκονται εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της περιβόητης σύμβασης 717, ενώ στο εδώλιο θα καθίσουν επίσης πέντε ανώτατα στελέχη και κρατικοί αξιωματούχοι: ο διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train ΑΕ, ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών και η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Σοφία Σπίγγου (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)