«Καμίνι» τα Τρίκαλα: Που θα φθάσει η θερμοκρασία – Ευκαιρία για αποδράσεις σε ορεινά και ακτές

Καλοκαιρινός αναμένεται ο καιρός σήμερα στα Τρίκαλα, με τον ήλιο να πρωταγωνιστεί και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι γενικά καλές, με λίγες μόνο νεφώσεις να εμφανίζονται κατά τόπους τις απογευματινές ώρες.

Η ζέστη θα είναι πιο αισθητή από το μεσημέρι και μετά, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς, χωρίς να επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Το σκηνικό θα είναι ιδανικό για όσους επιλέξουν να περάσουν χρόνο σε υπαίθριες δραστηριότητες ή να πραγματοποιήσουν σύντομες αποδράσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Το βράδυ ο καιρός θα παραμείνει ήπιος και ευχάριστος, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για βόλτες στο κέντρο της πόλης και στιγμές χαλάρωσης σε εξωτερικούς χώρους.

Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί περίπου από 16-17°C το πρωί έως 32-34°C το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα.