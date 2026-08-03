Καλύπτονται 91 θέσεις καθαριστών στα σχολεία των Τρικάλων – Μέχρι τις 7 Αυγούστου η υποβολή των αιτήσεων

Συνολικά 91 θέσεις καθαριστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα καλυφθούν στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τρικκαίων

Οι θέσεις εργασίας αφορούν απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), δηλαδή απόφοιτους γυμνασίου, οι οποίοι θα εργαστούν με συμβάσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Η ζητούμενη ειδικότητα η εξής:

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων – 12 θέσεις (Μερικής απασχόλησης)

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων – 79 θέσεις (Πλήρους απασχόλησης)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με αριθμό πρωτ. ανακοίνωσης: 68788/24.07.2026 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: sxolikes@trikalacity.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr