Καλοκαίρι πολιτισμού στα Τρίκαλα με 19 παραστάσεις στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο του Φρουρίου

Ο Δήμος Τρικκαίων το καλοκαίρι του 2026 προωθεί το θέατρο, συμπράττοντας σε 20 παραστάσεις που θα φιλοξενηθούν στις δημοτικές εγκαταστάσεις. Κυρίως στο πανέμορφο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, στο Φρούριο, η αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού επέλεξε 20 παραστάσεις που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες θέασης, αλλά και θεατρικού πλούτου. Παιδικές παραστάσεις, τραγωδίες, σύγχρονο ξένο θέατρο, κωμωδίες, αποτελούν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το θέατρο παραμένει κυρίαρχο στοιχείο για τα Τρίκαλα. Με δεδομένη και την πολύ μεγάλη – συνεχώς αυξανόμενη – ροή μαθητών/τριών στις ομάδες και τα εργαστήρια του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων, η φετινή καλοκαιρινή πολιτιστική δράση περικλείει ψήγματα και στοιχεία της θεατρικής απόλαυσης.

Όλα αυτά κυκλοφορούν σε ειδικό ηλεκτρονικό ένθετο, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων (www.trikalacity.gr ή απ’ ευθείας https://trikalacity.gr/wp-content/uploads/2026/06/3kalokairi-2026-01.pdf) για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών. Επίσης, για κάθε παράσταση εκδίδεται σχετικό δελτίο Τύπου

Οι 19 παραστάσεις δίνονται στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και η εικοστή στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης»

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

15 Ιουνίου: Σύμφωνο Επιβίωσης – με τους Αντώνη Κρόμπα, Λευτέρη Ελευθερίου. Εναρξη 21:15

16 Ιουνίου: Ο μάγος του Οζ (παιδικό). Εναρξη 20:45

17 Ιουνίου: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Εναρξη 21:00

1 Ιουλίου: Ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη χήρα – με τους Μάριο Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη, Σπύρο Πούλη. Εναρξη 21:30

2 Ιουλίου: Ο Αλαντίν στη σκιά των θαυμάτων (παιδικό). Εναρξη 21:00

7 Ιουλίου: Μάγια η Μέλισσα (παιδικό). Εναρξη 20:30

10 Ιουλίου: Εκκλησιάζουσες – με τους Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Μαρίνα Ασλάνογλου, Κωνσταντίνο Ασπιώτη, Ιντρα Κεϊν κ.α. Εναρξη 21:30

12 Ιουλίου: Τακούνια στον βάλτο – με τους Αιμίλιο Χειλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Συσσοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Εναρξη 21:00

28 Ιουλίου: Superinia, το τερατάκι που λέρωνε την πόλη (παιδικό). Εναρξη 20:00

31 Ιουλίου: Ο Αλέξανδρος Tσουβέλας… επιστρέφει! Εναρξη 20:00

20 Αυγούστου: Ελμερ, ο παρδαλός ελέφαντας (παιδικό). Εναρξη 20:30

24 Αυγούστου: Ρωμαίος και Ιουλιέττα του Μποστ – με τους Υρώ Μανέ, Άκη Σακελλαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο, Δαυΐδ Μαλτέζε, κ.α. Εναρξη 21:15

1 Σεπτεμβρίου: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών (παιδικό). Εναρξη 20:30

2 Σεπτεμβρίου: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών (παιδικό – εφηβικό). Εναρξη 21:00

3 Σεπτεμβρίου: Αντιγόνη – με τους Λένα Παπαληγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Δόβρη, Ιφιγένεια Καραμήτρου κ.α. Εναρξη 21:00

4 Σεπτεμβρίου: Οδυσσεβάχ, της Ξένιας Καλογορεπούλου. Εναρξη 20:30

5 Σεπτεμβρίου: Αι γυμνισταί (κωμωδία) – με τους Γιώργος Τζαβάρα, Γιώργο Σίμωνα, Ματίνα Περγιουδάκη. Εναρξη 21:00

6 Σεπτεμβρίου: Όχι άλλο κάρβουνο, των Ρέππα – Παπαθανασίου – με τους Αντώνη Λουδάρο, Γιώργο Χρανιώτη, Ματθίλδη Μαγγίρα, Σύλβια Δελικούρα, Κώστα Καζάκα, Μάνο Ιωάννου, Παντελής Καναράκης. Εναρξη 21:00

9 Σεπτεμβρίου: Ο σώζων εαυτόν, σωθήτω – με τους Δημήτρη Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπά, Δανάη Παππά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη, Ιάσων Βροχίδη, Ταμίλλα Κουλίεβα. Εναρξη 21:00

26 Σεπτεμβρίου: Ένα παιδί μετράει τα άστρα (παιδικό – εφηβικό) – Εναρξη 18:00, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης»

trikalaenimerosi.gr (φωτο αρχείου, απο παράσταση του 2019)