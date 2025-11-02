Καλαμπάκα: Υπάλληλος μίνι μάρκετ συνελήφθη για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο

Ανησυχία προκαλούν τα αυξανόμενα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από μαθητές.

Στην αυτόφωρη σύλληψη ενός υπαλλήλου μίνι μάρκετ στην Καλαμπάκα προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων. Ο άνδρας, ημεδαπός, κατηγορείται για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων και έκθεση σε κίνδυνο, καθώς φέρεται να προμήθευσε ανήλικο με δύο φιάλες αλκοολούχου ποτού το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Οι φιάλες κατασχέθηκαν και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από την Αστυνομία.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων περιπτώσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, κυρίως σε αστικές περιοχές της Θεσσαλίας, με ανηλίκους να προμηθεύονται ή να καταναλώνουν αλκοόλ χωρίς επίβλεψη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρόωρη κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο ήπαρ και τον εγκέφαλο, να οδηγήσει σε εθιστικές συμπεριφορές και να επηρεάσει αρνητικά τη σχολική επίδοση και την ψυχική υγεία των μαθητών.

Οι αρχές καλούν τους γονείς και τους επαγγελματίες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ενώ οι έλεγχοι για την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε όλη τη χώρα.

Ε.Π. trikalaenimerosi.gr