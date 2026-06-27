Καλαμπάκα: Συνελήφθη άνδρας που αναστάτωσε δύο επιχειρήσεις και επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Eπεισόδια προκάλεσε με τη συμπεριφορά του άνδρας σε δύο επιχειρήσεις της Καλαμπάκας ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στους αστυνομικούς.

Στη σχετική ενημέρωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθη, χθες (26-06-2026) το πρωί στην Καλαμπάκα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, άνδρας, διότι μετέβη σε δύο επιχειρήσεις, διαταράσσοντας με τη συμπεριφορά του τη λειτουργία τους και ενοχλώντας τους θαμώνες, ενώ κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν, αντιστάθηκε, χτυπώντας, εξυβρίζοντας και απειλώντας τους.