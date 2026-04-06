Καινοτομία και εξωστρέφεια από την e-trikala με ένα διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις

Με συμμετοχή σε φόρουμ και γιορτή καινοτομίας η e-trikala ΑΕ συνεχίζει τις δράσεις της σε επίπεδο εξωστρέφειας. Στα τέλη Μαρτίου (26 & 27 του μήνα), ο αναπτυξιακός – τεχνολογικός βραχίονας του Δήμου Τρικκαίων μετείχε στο Innovent Forum 2026 που διοργανώθηκε στη Λάρισα από το Πάρκο Καινοτομίας JOIST, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica και τον Δήμο Λαρισαίων.

Στις 27 και 28 Μαρτίου 2026 στη Λάρισα, τα στελέχη της τρικαλινής εταιρείας παρουσίασαν το έργο τους και τα προγράμματα που υλοποιούνται, μετείχαν σε συζητήσεις, διερεύνησαν δυνατότητες δικτύωσης, συνεργασιών και νέων εργαλείων.

Επίσης, η eTrikala συνδιοργάνωσε το Hackathon, έναν διαγωνισμό καινοτομίας για νέες περοτάσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια, τα δίκτυα νέας γενιάς και ΙοΤ, την ενέργεια και το Περιβάλλον, την αγροδιατροφή και την ψηφιακή μετάβαση. Συνδιοργανωτές ήταν το Πάρκο Καινοτομίας JOIST και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στο διήμερο εκδηλώσεων παρέστησαν, η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Βίβιαν Τέγου, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη, η διευθύνουσα σύμβουλος κ. Βασιλένα Μητσιάδη και όλα τα στελέχη της e-trikala ΑΕ.