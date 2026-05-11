Καθαρότερες όχθες στον Ληθαίο, με συνεργασία Lidl Ελλάς – Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης – Δήμου Τρικκαίων

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Τρικκαίων υποδέχθηκε το πρόγραμμα «Plastic Free Greece», μια συνεργασία της Lidl Ελλάς και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.

Την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 οι εθελοντές και εθελόντριες του προγράμματος πραγματοποίησαν έναν καθαρισμό στις όχθες του ποταμού Ληθαίου, εντός του οικιστικού ιστού της πόλης, από το Μουσείο Τσιτσάνη μέχρι τα πρώην ΚΤΕΛ.

Τις προηγούμενες χρονιές, η εξαιρετική αυτή δράση, πραγματοποιήθηκε στις όχθες του Πηνειού ποταμού, στην περιοχή Διαλεχτού.

Ο Δήμος Τρικκαίων συνέβαλε με την παροχή προσωπικού και μηχανημάτων προκειμένου να διευκολυνθεί η συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων.

Η δράση ενισχύει τις γενικότερες προσπάθειες του Δήμου Τρικκαίων για πρόσθετη φροντίδα στα ποτάμια και στο περιβάλλον.