Καθ΄ οδόν η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – εμπλέκει ονόματα εν ενεργεία βουλευτών

Πολιτικές και δικαστικές εξελίξεις δρομολογεί η δεύτερη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία ετοιμάζεται να αποστείλει στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανοίγοντας νέο κύκλο έντασης στο πολιτικό σκηνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φωε της δημοσιότητας, ο φάκελος έχει ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο κεντρικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο, από όπου και θα διαβιβαστεί στο ελληνικό κοινοβούλιο μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Η νέα δικογραφία θεωρείται πιο «δεμένη» σε σχέση με την πρώτη, καθώς περιλαμβάνει επιβεβαιωμένα στοιχεία – ακόμη και από παρακολουθήσεις – που φέρεται να τεκμηριώνουν εμπλοκή πολιτικών προσώπων στη χορήγηση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται βουλευτές, με τις εκτιμήσεις να διαφέρουν: άλλα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για περίπου 10, ενώ άλλα ανεβάζουν τον αριθμό στους 15 ή και περισσότερους. Τα σημερινά ΝΕΑ (18/3/2026) αναφέρουν ότι πρόκειται για 17 ονόματα, 14 από την ΝΔ και 3 απο την αντιπολίτευση.

Κεντρικό στοιχείο της έρευνας είναι η πιθανή «ηθική αυτουργία» βουλευτών, δηλαδή παρεμβάσεις για την έγκριση επιδοτήσεων που κρίνονται παράνομες. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να ζητηθεί η άρση της βουλευτικής ασυλίας για αρκετά από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, γεγονός που θα ενεργοποιήσει τη σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στο «κάδρο» ενδέχεται να βρίσκονται και πρόσωπα με κυβερνητική εμπειρία, ακόμη και εν ενεργεία υπουργός ή πρώην υφυπουργοί, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά ένα εκτεταμένο σύστημα παράνομων επιδοτήσεων μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, με εικονικές δηλώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και πλασματικά στοιχεία, το οποίο φέρεται να λειτούργησε για χρόνια, προκαλώντας σημαντική ζημία στα ταμεία της ΕΕ.

Η διαβίβαση της δεύτερης δικογραφίας αναμένεται να πυροδοτήσει νέα πολιτική σύγκρουση, ενώ δεν αποκλείεται να οδηγήσει και σε περαιτέρω δικαστικές εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση απέχει ακόμη από την ολοκλήρωσή της.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr