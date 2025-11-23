Η Μάνη Γιαννοτάκη νέα πρόεδρος στη ΔΕΕΠ Ν.Δ. Τρικάλων

Η Μάνη Γιαννοτάκη είναι από σήμερα η νέα πρόεδρος στη ΔΕΕΠ Ν.Δ. Τρικάλων, επικρατώντας του Γιάννη Κουτσονάσιου, στις εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν στις έδρες των τεσσάρων δήμων της περιοχής.

Η νέα πρόεδρος εξασφάλισε την πρωτιά σε όλα τα εκλογικά κέντρα και μάλιστα με ισχυρό προβάδισμα.

Εκλογικά κέτρα

Φαρκαδόνας

Μάνη Γιαννοτάκη : 126

Γιάννης Κουτσονάσιος : 34

Πύλης

Μάνη Γιαννοτάκη : 198

Γιάννης Κουτσονάσιος : 57

Καλαμπάκα

Μάνη Γιαννοτάκη: 100

Γιάννης Κουτσονάσιος : 51

Tρικάλων

Μάνη Γιαννοτάκη 477

Γιάννης Κουτσονάσιος 244