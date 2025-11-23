Η Μάνη Γιαννοτάκη νέα πρόεδρος στη ΔΕΕΠ Ν.Δ. Τρικάλων

Η Μάνη Γιαννοτάκη είναι από σήμερα η νέα πρόεδρος στη ΔΕΕΠ Ν.Δ. Τρικάλων, επικρατώντας του Γιάννη Κουτσονάσιου, στις εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν στις έδρες των τεσσάρων δήμων της περιοχής.
Η νέα πρόεδρος εξασφάλισε την πρωτιά σε όλα τα εκλογικά κέντρα και μάλιστα με ισχυρό προβάδισμα.
Εκλογικά κέτρα
Φαρκαδόνας
Μάνη Γιαννοτάκη : 126
Γιάννης Κουτσονάσιος : 34
Πύλης
Μάνη Γιαννοτάκη : 198
Γιάννης Κουτσονάσιος : 57
Καλαμπάκα
Μάνη Γιαννοτάκη: 100
Γιάννης Κουτσονάσιος : 51
Tρικάλων
Μάνη Γιαννοτάκη 477
Γιάννης Κουτσονάσιος 244