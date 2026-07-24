Ισχυρή καταιγίδα «σάρωσε» τα Τρίκαλα – Πλημμύρισαν δρόμοι, χαλάζι έπεσε σε περιοχές του νομού

Έντονα προβλήματα προκάλεσε το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής την πόλη των Τρικάλων και ευρύτερες περιοχές του νομού, με καταρρακτώδη βροχή, θυελλώδεις ανέμους και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Η ένταση της βροχόπτωσης ήταν τέτοια που μέσα σε λίγα λεπτά αρκετοί δρόμοι της πόλης μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, δυσχεραίνοντας σημαντικά την κυκλοφορία των οχημάτων. Η ορατότητα μειώθηκε αισθητά, με τους οδηγούς να κινούνται με μεγάλη προσοχή, ενώ σε αρκετά σημεία δημιουργήθηκαν λιμνάζοντα νερά που δυσκόλεψαν τόσο τις μετακινήσεις όσο και τη διέλευση των πεζών.

Το μπουρίνι συνοδεύτηκε από συνεχείς κεραυνούς και ισχυρές ριπές ανέμου, ενώ σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού εκδηλώθηκε και χαλαζόπτωση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Γερακαρίου, όπου το χαλάζι έκανε την εμφάνισή του, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους αγρότες της περιοχής.

Τα φαινόμενα επιβεβαίωσαν τις προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία είχε εντάξει τη Θεσσαλία στις περιοχές υψηλού κινδύνου για ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις έως ότου τα καιρικά φαινόμενα εξασθενήσουν πλήρως.

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