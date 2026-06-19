Ιστορικό χαμηλό για την ανεργία τον Μάιο στη Θεσσαλία – 46.500 οι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ

Μείωση της εγγεγραμμένης ανεργίας κατέγραψε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον Μάιο 2026, με το σύνολο των ανέργων να ανέρχεται σε 660.682 άτομα.

Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά 80.324 άτομα (-10,8%) σε σχέση με τον Μάιο 2025 και κατά 76.943 άτομα (-10,4%) σε σχέση με τον Απρίλιο 2026.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας, πρόκειται για ιστορικό χαμηλό του αριθμού ανέργων τον Μάιο 2026.

Στη Θεσσαλία

Σε αναζήτηση εργασίας βρίσκονται 46.500 άτομα στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Μάιος) που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 6.537..

Τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (Μάιος) ο αριθμός των ανέργων ήταν μεγαλύτερος, ανέρχονταν σε 52.312, ενώ τον Απρίλιο του 2026 ανέρχονταν σε (50.143).

Τάσος Πλέντζας kosmoslarissa.gr