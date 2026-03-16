Ικανοποίηση στο τοπικό ΠαΣοΚ για τη συμμετοχή – Ποιοί εκλέχτηκαν για το συνέδριο

Ανακοινώθηκαν από το ΠαΣοΚ τα αποτελέσματα των Κυριακάτικων εσωκομματικών εκλογών για την επιλογή συνέδρων.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Την Κυριακή, 15/3/2026, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη των υποψήφιων συνέδρων ενόψει του επικείμενου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Στην Π.Ε. Τρικάλων ψήφισαν συνολικά 2086 μέλη του ΠΑΣΟΚ, και συγκεκριμένα:

· Τρίκαλα: 1327

· Καλαμπάκα: 331

· Πύλη: 161

· Φαρκαδόνα: 267

Οι σύνεδροι που εκλέγονται μετά την εφαρμογή της ποσόστωσης φύλου και νεολαίας είναι με αλφαβητική σειρά:

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΒΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΒΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΖΗΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΤΣΙΑΝΗ ΝΕΦΕΛΗ

ΚΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΘΩΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΓΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΞΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΡΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΛΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΑΧΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΜΠΑΣΟ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΗΝΔΡΟΥ ΖΩΗ

ΚΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΦΝΗ

ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑΜΠΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΤΑΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΡΙΜΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΥΛΗ

ΔΡΟΥΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΖΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΜΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΤΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΖΑΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ

ΑΓΝΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Για την Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ Τρικάλων, με την επιφύλαξη της επικύρωσης των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Δεοντολογίας Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) του ΠΑΣΟΚ.