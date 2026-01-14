Ιδρύεται δημοτικό σχολείο στο σωφρονιστικό κατάστημα Τρικάλων

Επτά νέα δημοτικά σχολεία προστίθενται στον «χάρτη» των εκπαιδευτικών δομών σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Όπως σημειώνει η Καθημερινή (Απόστολος Λακασάς) η απόφαση του υπουργείου Παιδείας διευρύνει τον αριθμό των σχολείων σε φυλακές ύστερα από τις νέες ιδρύσεις δομών το 2018 και το 2024.

«Τα σχολεία αυτά απευθύνονται σε ενηλίκους κρατουμένους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και καλύπτουν βασικές δεξιότητες γραμματισμού, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη μαθησιακή τους πορεία σε επόμενες βαθμίδες. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια των πέντε εκπαιδευτικών δομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ιδρύθηκαν το φετινό καλοκαίρι», τόνισε μιλώντας στην «Κ» η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

Οι νέες ιδρύσεις έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες, με δεδομένη την αύξηση της νεανικής παραβατικότητας τα τελευταία χρόνια, αν και οι εκπαιδευτικές δομές δεν απευθύνονται μόνο σε ανηλίκους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η «Κ», από το τρέχον σχολικό έτος ιδρύονται επτά νέα δημοτικά σχολεία στα σωφρονιστικά καταστήματα Τρικάλων, Ναυπλίου, Τίρυνθας, Τρίπολης, Χανίων, Δράμας και Κέρκυρας. Το 2024 ιδρύθηκαν δημοτικά σχολεία σε Κομοτηνή, Χαλκίδα, Ελαιώνα Θηβών, Μαλανδρίνο, Δομοκό, Κορυδαλλό (δύο), Διαβατά, ενώ πριν από το 2019 συνολικά 18 δημοτικά σχολεία σε σωφρονιστικά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, λειτουργούν σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (απευθύνονται σε κρατουμένους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση), γενικά λύκεια, ενώ επί υπουργίας Ζαχαράκη ιδρύθηκε για πρώτη φορά επαγγελματικό λύκειο στο σωφρονιστικό κατάστημα Λάρισας.

trikalaenimerosi.gr (από το ρεπορτάζ του Aπόστολου Λακασά στην Καθημερινή)