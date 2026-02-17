Θύμα διαδικτυακής απάτης για 7η φορά ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης

Την κυκλοφορία ψευδούς διαφήμισης που χρησιμοποιεί video και τη φωνή του με τεχνητή νοημοσύνη καταγγέλλει με ανάρτησή του στα social media ο καθηγητής πνευμονολογίας, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης.

Η ανάρτηση του καθηγητή:

«ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΨΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ , ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Το τελευταίο διάστημα ενημερώθηκα από πολλά τηλεφωνήματα, για έβδομη νομίζω φορά για ψευδή διαφήμιση που χρησιμοποιεί video και την φωνή μου με τεχνητή νοημοσύνη. Επισυνάπτω μέρος της καταγγελίας που έχω υποβάλει για μια ακόμα φορά.

Με την παρούσα υποβάλλω καταγγελία για παράνομη χρήση της εικόνας και της ταυτότητάς μου μέσω παραποιημένου οπτικοακουστικού υλικού (deepfake), το οποίο με εμφανίζει ψευδώς να διαφημίζω εμπορικό προϊόν χωρίς καμία απολύτως συναίνεση ή συμμετοχή μου.

Το περιεχόμενο χρησιμοποιείται για εμπορική προώθηση προϊόντος και ενδέχεται να παραπλανεί πολίτες, συνιστώντας πιθανή απάτη. Ως Καθηγητής Ιατρικής και ιατρός, η ενέργεια αυτή θίγει σοβαρά την επαγγελματική μου υπόληψη και την προσωπικότητά μου.

Παρακαλώ για:

Τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση των υπευθύνων.

Την άμεση παύση της παράνομης δραστηριότητας.

Την ενημέρωσή μου για τις περαιτέρω ενέργειες.»