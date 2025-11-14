Θωρακίζεται περαιτέρω ο εξοπλισμός της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων

Ενισχύεται σημαντικά η Πολιτική Προστασία του Δήμου Τρικκαίων με την ένταξή της στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027.

Πρόκειται για την χρηματοδότηση της απόκτησης δυο ανατρεπόμενων διαξονικών φορτηγών, μεικτού βάρους 19 τόννων, και ενός περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος τύπου κλαρκ με ανυψωτική ικανότητα δυο τόννων.

Ο νέος εξοπλισμός θα συμβαλεί σημαντικά στην ενίσχυση του έργου της Πολιτικής Προστασίας του δήμου ενόψει και της χειμερινής περιόδου και των εκτάκτων αναγκών που παρουσιάζονται εξ΄αιτίας της κακοκαιρίας.

Η πράξη εναρμονίζεται με το Περιφερειακό Σχέδιο Θεσσαλίας για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), το οποίο προβλέπει την υλοποίηση δράσεων σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορούν να προκληθούν από διάφορες φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, ακραία καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις κ.α.).

Ε.Π. trikalaenimerosi.gr