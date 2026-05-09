Θωράκιση των προϊόντων της Θεσσαλίας με νέες πιστοποιήσεις – Eνισχύεται η Μελισσοκομία

Έρευνα για την πιστοποίηση θεσσαλικών προϊόντων για την εξωστρέφεια του πρωτογενή τομέα στη Θεσσαλία, ώστε να ενισχυθούν σημαντικά οι εξαγωγές στις διεθνείς αγορές, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ταυτόχρονα διαθέτει κονδύλια για την προώθηση του κλάδου της Μελισσοκομίας.

Ο Περιφερειάρχης κ. Δημήτρης Κουρέτας τόνισε πως οι επιχειρήσεις και ο πρωτογενής τομέας με την δυναμική στήριξη της Περιφέρειας θα αυξήσουν τον τζίρο τους και θα λάβουν προστιθέμενη αξία, ιδιαίτερα μέσω των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων. Ήδη η Περιφέρεια πιστοποίησε 12 νέα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ και είναι έτοιμη να καταθέσει φακέλους για ακόμη τρία. Γι΄αυτό και θα γίνει έρευνα για προϊόντα μεταξύ των οποίων το τσάι Ολύμπου, ο τόνος Αλοννήσου και το αγουρέλαιο Πτελεού.

Η έρευνα για τις πιστοποιήσεις που χρηματοδοτείται με 92.000 ευρώ από το «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2026-2030» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση και ενίσχυση αγροδιατροφικού τομέα» και αποσκοπεί στην ενίσχυση, ανάδειξη και προώθηση του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο περιλαμβάνει δύο διακριτά υποέργα.

Αρχικά την μελέτη σκοπιμότητας κατοχύρωσης Περιφερειακών ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ στη Θεσσαλία. Αφορά την εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης για τη διερεύνηση και τεκμηρίωση της δυνατότητας κατοχύρωσης τοπικών προϊόντων της Θεσσαλίας ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ). Η μελέτη θα περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάλυση των εθνολαογραφικών και παραδοσιακών στοιχείων που συνδέονται με τα υπό εξέταση προϊόντα (ιστορικότητα, τοπικές πρακτικές, πολιτιστική διάσταση), τον προσδιορισμό και την επιστημονική τεκμηρίωση των φυσικοχημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (σύσταση, ποιότητα, ιδιαιτερότητες), τη διερεύνηση της σύνδεσης των προϊόντων με τη γεωγραφική περιοχή και το φυσικό περιβάλλον (έδαφος, κλίμα, τοπικές ποικιλίες), την αξιολόγηση της δυναμικής κατοχύρωσης και των αναμενόμενων ωφελειών για την τοπική παραγωγή. Στόχος είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της προστιθέμενης αξίας των θεσσαλικών προϊόντων μέσω πιστοποίησης, καθώς και η δημιουργία βάσης για μελλοντικές διαδικασίες καταχώρισης.

Το δεύτερο υποέργο αφορά δράσεις προώθησης Μελισσοκομίας. Περιλαμβάνει υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση και προώθηση του κλάδου της μελισσοκομίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βασιλοτροφία ως κρίσιμο παράγοντα αναβάθμισης της παραγωγής. Ειδικότερα, το υποέργο περιλαμβάνει την υποστήριξη της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της υιοθέτησης σύγχρονων πρακτικών στον κλάδο. Στόχος είναι η συμβολή στην ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της μελισσοκομίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του και η δημιουργία σταθερών προοπτικών για τους επαγγελματίες του τομέα.

Ο Δ. Κουρέτας

Ο Περιφερειάρχης δήλωσε πως η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων μέσω της πιστοποίησης είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. «Τα προϊόντα της Θεσσαλίας διαθέτουν εξαιρετική διατροφική αξία και μπορούν να κερδίσουν τη θέση που τους αξίζει στις διεθνείς αγορές, φέρνοντας προστιθέμενη αξία στην περιοχή. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Θεσσαλία λόγω φυσικών καταστροφών, αποδεικνύουμε τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε μπροστά με εξωστρέφεια και στήριξη του αγροτικού εισοδήματος των Θεσσαλών παραγωγών» κατέληξε ο Δημ. Κουρέτας.