Θλίψη στην Ασπροκκλησιά από το θάνατο του 44χρονου Δημήτρη Γκουλιάφα

Πρόωρα έφυγε απο την ζωή, σε ηλικία 44 ετών, ο πρώην παίκτης της Ασπροκκλησιάς Δημήτρης Γκουλιάφας βυθίζοντας στο πένθος το χωριό.

Σε ανακοίνωση του ο “Άγιαξ” Ασπροκκλησιάς αναφέρει ότι αναβάλλεται το σημερινό παιχνίδι με την Πιαλεία:

“Ο σημερινός αγώνας της ομάδας μας με την Πιαλεία αναβάλλεται.

Έφυγε για το μακρινό ταξίδι ένα παιδί του χωριού και πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Δημήτρης Γκουλιάφας. Τα λόγια είναι φτωχά μπροστά στον πόνο.

Ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους της Πιαλείας για την κατανόησή τους.

Πάνω απ’ όλα, προέχει η ανθρώπινη συνείδηση.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Τακάα, καλό ταξίδι… για πάντα στις καρδιές μας.

Μια θέση στο γήπεδο θα είναι για σένα.”