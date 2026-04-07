Θλίψη στα Τρίκαλα: 22χρονη έφυγε αιφνίδια από τη ζωή

Θλίψη προκαλεί στα Τρίκαλα ο αιφνίδιος θάνατος μιας 22χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα βρέθηκε στο κρεβάτι της χωρίς τις αισθήσεις της από συγγενικό της πρόσωπο που ειδοποίησε τις αρχές.

Η 22χρονη Βασιλική Ψύχου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Τρικάλων όπου παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού διαπιστώθηκε ο θάνατός της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και την τοπική κοινωνία.

Διατάχθηκε νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

