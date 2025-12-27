Θλίψη στα Τρίκαλα για την Θεοδώρα Καπλάνη, την δασκάλα που “έσβησε” στα Βαρδούσια

Σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ορειβατικές τραγωδίες των τελευταίων ετών, τέσσερις άνθρωποι που μοιράζονταν την αγάπη για το βουνό και τη φύση έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Ορη, όταν χιονοστιβάδα τους καταπλάκωσε σε δύσβατο σημείο της Φωκίδας.

Οι διασώστες τούς εντόπισαν θαμμένους κάτω από το χιόνι, σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους – σχεδόν αγκαλιασμένους- μια εικόνα που αποτυπώνει πόσο αιφνιδιαστικά και ακαριαία εξελίχθηκε η τραγωδία.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια δεν αφορά μόνο αριθμούς και επιχειρησιακά δεδομένα. Πίσω από την πολύωρη αγωνία, τις έρευνες σε αντίξοες συνθήκες και το δραματικό τέλος, βρίσκονται τέσσερις άνθρωποι με διαδρομές, όνειρα και κοινό παρονομαστή την αγάπη για την ορειβασία.

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στα Τρίκαλα και ιδιαίτερα στη Φωτάδα ο θάνατος της Θεοδώρας Καπλάνη, 31 ετών, εκπαιδευτικού, που παρασύρθηκε από τη φονική χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.

Η Θεοδώρα Καπλάνη, με καταγωγή από τη Φωτάδα Τρικάλων, εργαζόταν ως αναπληρώτρια δασκάλα στο Ναύπλιο. Φίλοι και συγγενείς μιλούν για μια γυναίκα με σπάνιο ήθος, βαθιά αγάπη για την εκπαίδευση και αφοσίωση στους μαθητές της. Για εκείνη, το βουνό δεν ήταν απλώς μια δραστηριότητα αναψυχής, αλλά τρόπος ζωής και εσωτερικής ισορροπίας.

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από protothema.gr)