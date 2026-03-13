Θετικά αποτελέσματα από τη συνεργασία Δήμου – Περιφέρειας για τα έργα ΕΣΠΑ στα Τρίκαλα

Το θετικό αποτύπωμα της συνεργασίας Δήμου Τρικκαίων και Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα έργα ΕΣΠΑ και για την πολιτική προστασία, καταγράφηκε σε εκδήλωση της διοίκησης της Περιφέρειας για τον απολογισμό των πεπραγμένων της στην ΠΕ Τρικάλων.

Το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026 στο «Κτήριο Παπαστεριάδη» που διαχειρίζεται η e-trikala ΑΕ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διά του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα παρουσίασε πεπραγμένα, κάνοντας απολογισμό για τα έργα, τον σχεδιασμό, τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της στην ΠΕ Τρικάλων.

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με συντονίστρια την αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, στις ερωτήσεις της οποίας απάντησε – εξαίροντας την αγαστή συνεργασία – ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας, παρόντος του Δημάρχου Τρικακίων και προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Νίκου Σακκά.

Όπως τόνισε ο κ. Καταβούτας, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 4 έργα:

– η ανάπλαση του Ληθαίου που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί

– η νέα κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου που βρίσκεται στο 95%

– η νότια είσοδος της πόλης, που βρίσκεται περίπου στο 60% με πολύ σημαντικό στοιχείο, εκτός από τα τεχνικά ζητήματα, τις απαλλοτριώσεις και τα έργα οργανισμών κοινής ωφέλειας που προηγήθηκαν

– το «Πράσινο Σημείο» που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί,

Επεσήμανε ακόμη ότι ήδη ο Δήμος Τρικκαίων, με τα πρόσθετα έργα, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο ποδηλατοδρόμων.

Ο κ. Καταβούτας έδωσε έμφαση στην «επόμενη ημέρα» για τα έργα στα Τρίκαλα, τονίζοντας ότι η συνεργασία Περιφέρειας – Δήμου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης για το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σε αυτό ο Δήμος Τρικκαίων προχωρά με 2+3 ακόμη εμβληματικά έργα:

1. Ανάπλαση Αγιαμονιώτη ποταμού, στο πρότυπο της ανάπλασης του Ληθαίου

2. Ανάπλαση ποταμού και περιοχής από Μύλο Ματσόπουλου μέχρι Πυργετό.

Σε συνδυασμό με άλλα 3 έργα για τον Αγιαμονιώτη ποταμό, η μέριμνα του Δήμου Τρικκαίων, αφορά, όπως είπε ο κ. Καταβούτας, και τις συγκεκριμένες περιοχές εκτός κέντρου πόλης, με αναπλάσεις και σύνδεση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων.

Πολιτική προστασία

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του θεματικού αντιπεριφερειάρχη τεχνικών Εργων ΕΣΠΑ Απόστολου Καναβού, για την Πολιτική προστασία, ο κ. Καταβούτας επεσήμανε πως, μετά την πλημμύρα Daniel και τις επιπτώσεις της, υπάρχει

– επαναπροσδιορισμός μελετών για την ανθεκτικότητα των πόλεων

– επανακαθορισμός προτεραιοτήτων

– εκπονήσεις νέων μελετών.

Σε τοπικό επίπεδο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υπενθύμισε την εξαιρετική συνεργασία με την κ. Ντιντή σε θέματα

– έγκαιρης αντιμετώπισης σφοδρών καιρικών φαινομένων (π.χ. Byron)

– δύσκολων καταστάσεων πυρκαγιών (πρόσφατα σε εργοστάσιο της περιοχής και στον ΣΜΑ).

Και τόνισε, τέλος, ότι ο Δήμος Τρικκαίων υλοποιεί το πρότυπο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας για την περιοχή.

Στην εκδήλωση την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστησαν επίσης, η αντιδήμαρχος Ζωή Παπαναστασίου, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Βίβιαν Τέγου, ο πρόεδρος της «Αστικής Ανάπτυξη» ΑΕ Γιώργος Ζιώγας, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη και η δ/νουσα σύμβουλος της e-trikala ΑΕ κ. Βασιλένα Μητσιάδη.

