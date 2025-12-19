Θεσσαλία: 10,3 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους για απώλεια εισοδήματος λόγω ευλογιάς και πανώλης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σήμερα στην καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 26.889.590,00 ευρώ σε κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν λόγω της έξαρσης της ευλογιάς και της πανώλης των αιγοπροβάτων.

Η αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος καλύπτει τη ζημία που υφίστανται οι εκτροφείς όταν, στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων, αναγκάζονται να θανατώσουν ζώα και να παραμείνουν για ένα διάστημα με μειωμένο ζωικό κεφάλαιο και παραγωγική δυνατότητα. Με τον τρόπο αυτό, το κράτος στηρίζει τους παραγωγούς ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η ενίσχυση αφορά εκτροφείς που προέβησαν σε θανατώσεις ζώων κατά τα έτη 2024 και 2025 και υλοποιεί το μέτρο «απώλειας εισοδήματος» που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 337680/3.12.2025 (Β’ 6471), στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων στήριξης που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η αποζημίωση ανέρχεται σε:

70 ευρώ ανά ζώο για πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών (μεγάλα ζώα)

για (μεγάλα ζώα) 35 ευρώ ανά ζώο για αρσενικά και αμνοερίφια/λοιπά ζώα (μικρά ζώα),

όπως ορίζεται στην ΚΥΑ.

Συνολικά καλύπτονται 2.106 εκμεταλλεύσεις και 425.559 ζώα, εκ των οποίων τα «μεγάλα» ανέρχονται σε 342.715 (80,5%) και τα «μικρά» σε 82.844 (19,5%).

Από το συνολικό ποσό των 26.889.590 ευρώ, τα 23.990.050 ευρώ (89,2%) αντιστοιχούν στα «μεγάλα» ζώα και τα 2.899.540 ευρώ (10,8%) στα «μικρά» ζώα.

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι δικαιούχοι παραγωγοί που προέβησαν σε παράνομο εμβολιασμό ή δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας, βάσει σχετικής βεβαίωσης ανά Περιφέρεια.

Οι μεγαλύτερες πιστώσεις κατευθύνθηκαν σε Θεσσαλία (10.310.720 € – 38,34%), Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (9.014.740 € – 33,53%) και Κεντρική Μακεδονία (4.610.515 € – 17,15%).

Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις των κτηνοτρόφων για τους οποίους δεν έχει αποσταλεί εγκαίρως το σύνολο των στοιχείων από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ακολουθήσει δεύτερη πληρωμή μόλις ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία.

Ακολουθεί η κατανομή των πληρωμών ανά Περιφέρεια.