Θεσσαλία: Υποχώρησε η ανεργία τον Σεπτέμβριο – 50.580 οι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ

Πτώση σημείωσε τον Σεπτέμβριο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων υποχώρησε κατά 7,3% από ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ των επιδοτούμενων κατά 1,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρει η Υπηρεσία, το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, ανήλθε σε 720.039 άτομα.

Από αυτά 410.662 (ποσοστό 57%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 309.377 (ποσοστό 43%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 233.813 άτομα (ποσοστό 32,5%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 488.226 άτομα (ποσοστό 67,5%).

Στη Θεσσαλία

Σε αναζήτηση εργασίας βρίσκονται 50.580 άτομα στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Σεπτέμβριος) που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Από αυτούς 29.165 άτομα ψάχνουν για δουλειά για περισσότερο από 12 μήνες, ενώ λιγότερο από ένα χρόνο βρίσκονται στα μητρώα του ΟΑΕΔ συνολικά 21.415 άτομα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 11.122.

Τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (Σεπτέμβριος) ο αριθμός των ανέργων ανέρχονταν σε 54.061, ενώ τον Αύγουστο του 2025 σε 55.553.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr