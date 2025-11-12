Θεσσαλία: Προκαταρκτική έρευνα για τη διασπορά ζωονόσων – Έλεγχοι σε κτηνοτροφικές μονάδες

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς όλες τις Εισαγγελίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρήγγειλε ο Εφέτης Εισαγγελέας Λάρισας, με στόχο να διερευνηθούν τα αίτια που εξακολουθεί να παρατηρείται διασπορά της νόσου στα ζώα. Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από ανησυχίες για την εξάπλωση ζωονόσων και πιθανές παραλείψεις στην εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, σε συνεργασία με ειδικά κλιμάκια ελέγχου, τα οποία θα προχωρήσουν σε εκτεταμένες επιθεωρήσεις όλων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, ζητείται να διερευνηθεί εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας, αν γίνεται παράνομη χρήση μη εγκεκριμένων εμβολίων, καθώς και η ύπαρξη περίφραξης και απολυμαντικών τάφρων στις εγκαταστάσεις. Επιπλέον, θα εξεταστεί αν τα οχήματα μεταφοράς ζώων και ζωικών προϊόντων πληρούν τις απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου και απολύμανσης.

Σκοπός της προκαταρκτικής είναι να αποτυπωθεί πλήρως η κατάσταση και να αποδοθούν ευθύνες όπου εντοπιστούν παραλείψεις ή παραβιάσεις των κανονισμών. Οι κτηνοτρόφοι που δεν τηρούν τους κανόνες βιοασφάλειας ή παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους, κινδυνεύουν με ποινικές διώξεις για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών και παρεμπόδιση ενεργειών αποτροπής κοινού κινδύνου.

Ελένη Μανώλη (ertnews.gr)