Θεσσαλία: Νέο ρεκόρ στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Μάρτιο – Οι μάρκες που ξεχώρισαν

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου σημείωσε νέο ρεκόρ 16ετίας το Μάρτιο καταγράφοντας 14.705 πωλήσεις (σ.σ. η τελευταία καλύτερη επίδοση Μαρτίου ήταν το 2010 με 19.053 αυτοκίνητα), δείχνοντας πως υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από το καταναλωτικό κοινό για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου.

Αυτή η επίδοση αποτελεί αύξηση 15,6% συγκριτικά με τον Μάρτη του 2025, όταν είχαν ταξινομηθεί 12.719 αυτοκίνητα.

Τα SUV κυριαρχούν στην αγορά με 69,7% μερίδιο.

Στη Θεσσαλία τον Μάρτιο καταγράφεται αύξηση στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων καθώς ανήλθαν σε 335 έναντι 232 τον Φεβρουάριο του 2026.

Στην επίδοση του Μαρτίου η ΒΜW ξεχώρισε ταξινομώντας 46 αυτοκίνητα (13,7%), ακολουθώντας αμέσως μετά η Suzuki με 41 ταξινομήσεις (12,2%) και η Toyota με 36 ταξινομήσεις (10,7%)

