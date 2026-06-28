Θεσσαλία: Νέο ρεκόρ στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Μάιο – Σταθερή ανάκαμψη του κλάδου

Με τους ρυθμούς της αγοράς να κινούνται σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα, ο Μάιος του 2026 έκλεισε με συνολικά 16.250 ταξινομήσεις νέων επιβατικών οχημάτων.

Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα θετική μηνιαία καταγραφή, αλλά συνιστά ιστορικό υψηλό και ρεκόρ 16 ετών, καθώς η ελληνική αγορά είχε να δει ανάλογο όγκο πωλήσεων από τις «χρυσές» εποχές προ της οικονομικής κρίσης.

Η εντυπωσιακή αυτή δυναμική επιβεβαιώνει τη σταθερή ανάκαμψη του κλάδου και την έντονη διάθεση των καταναλωτών για ανανέωση του στόλου των οχημάτων.

Στη Θεσσαλία τον Μάιο καταγράφεται αύξηση στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων καθώς ανήλθαν σε 519 έναντι 294 τον αντίστοιχο μήνα του του 2025

Στην επίδοση του περασμένου μήνα η Τoyota ξεχώρισε ταξινομώντας 71 αυτοκίνητα (13,7%), ακολουθώντας αμέσως μετά η Peugeot με 62 ταξινομήσεις (11,9%) και η Suzuki με 49 ταξινομήσεις (10,7%)

Τάσος Πλέντζας- kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από autotriti.gr)