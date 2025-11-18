Θεσσαλία: Νέα αύξηση πωλήσεων αυτοκινήτων τον Οκτώβριο – Οι μάρκες που ξεχώρισαν

Σε θετική πορεία συνεχίζει να κινείται η ελληνική αγορά αυτοκινήτου, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία για τα καινούργια αυτοκίνητα που πουλήθηκαν τον περασμένο μήνα (Οκτώβριος).

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το μήνα Οκτώβριο, ταξινομήθηκαν 11.950 καινούργια αυτοκίνητα, νούμερο αυξημένο κατά 11,7% σε σχέση με τις 10.700 πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων που είχαν σημειωθεί τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Ο Οκτώβριος ήταν ο όγδοος μήνας του 2025 που «κλείνει» με πάνω από 10.000 αυτοκίνητα.

Όσον αφορά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν ανέρχονται σε 133.187 έναντι 127.456 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%.

Στη Θεσσαλία τον Οκτώβριο καταγράφεται αύξηση στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων καθώς ανήλθαν σε 277 έναντι 265 τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Στην επίδοση του Oκτωβρίου η Τoyota ξεχώρισε ταξινομώντας 36 αυτοκίνητα (12,8%), ακολουθώντας αμέσως μετά η Suzuki με 31 ταξινομήσεις (11,2%) και η Hyundai με 27 ταξινομήσεις (8,7%)

Τ.Π. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από 4troxoi.gr)