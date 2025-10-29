Θεσσαλία: Κάμψη οικοδομικών αδειών τον Ιούλιο και το πρώτο επτάμηνο του 2025

Aυξητικούς ρυθμούς εμφάνισε η οικοδομική δραστηριότητα στην χώρα τον Ιούλιο, περιορίζοντας αισθητά τη μείωση που εμφανίζει στο σύνολο του έτους και στο 12μηνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στο σύνολο της χώρας το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε τον Ιούλιο σε 3.134 οικοδομικές άδειες (αύξηση 12,2%), που αντιστοιχούν σε 733.875 m2 επιφάνειας (+12,5%) και 3.550.562 m3 όγκου (+21,7%).

Aντίθετα το επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2025, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 9,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 18,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 11,8% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του έτους 2024.

Στη Θεσσαλία η εικόνα είναι πτωτική για τον Ιούλιο αλλά και το πρώτο επτάμηνο του έτους.

Ειδικότερα τον Ιούλιο παρατηρείται μείωση κατά 5,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών (175 έναντι 186 το 2024), αύξηση κατά 21,8% στην επιφάνεια, και κατά 17,4% στον όγκο.

Αισθητά πιο αρνητική είναι η εικόνα στο πρώτο επτάμηνο του 2025 (Ιανουάριος – Ιούλιος).

Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα στη Θεσσαλία υποχώρησε κατά 14,3% στον αριθμό των εκδοθεισών αδειών (959 έναντι 1.119 το 2024), κατά 16,3% στην επιφάνεια και κατά 17% στον όγκο σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024.

